تفاصيل الحالة المرورية على طرق ومحاور القاهرة الكبرى.. كثافات أعلى كوبري أكتوبر

استعرضت الإعلامية دينا شرف، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، صباح اليوم.

وقالت مذيعة «صباح الخير يا مصر»، إنّ كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية وتباطؤ في حركة السيارات أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس، والمتجه من مناطق وسط المدينة وحتى مدينة نصر.

شارع رمسيس

كما يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تقل تدريجيًا حتى غمرة، أما كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين يشهد كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فيشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وظهرت كثافات نسبية بمنطقة الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات وحتى وسط البلد.

أما المتجه الى منطقة المؤسسة، فظهرت سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات.

شارع الهرم

وفي محافظة الجيزة، يشهد شارع الهرم كثافات مرورية تبدأ في الزيادة مع ساعات الذروة الصباحية، أما باقي الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ في حركة السيارات، وظهرت كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وظهرت كثافات مرورية في شارع فيصل تبدأ من محطة المريوطية وحتى كوبري فيصل.