أرقام شكاوى الخط الأرضي.. وماذا تفعل في حال انقطاع الخدمة؟

تحرص الشركة المصرية للاتصالات، على إتاحة أرقام شكاوى للخط الأرضي، بحيث يستطيع جميع عملائها بالمحافظات، التواصل مع موظفي الشركة وخدمة العملاء، في حالة مواجهة أي شكاوى في الخط الأرضي، خاصة الخطوط المرتبط بها خدمات الانترانت، والتي أصبحت لا غنى عنها في المنازل المصرية والشركات والمنشآت الصناعية والتجارية والمطاعم والكافيهات، وغيرها من الأماكن.

حيث حرصت المصرية للاتصالات، على تسهيل كل الخدمات المقدمة إلى عملاء الشركة في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة في حالة مواجهة أعطال «التليفون الأرضي»، أو مشكلات قطع وضعف الإنترنت، من خلال التواصل الفوري مع أرقام شكاوى الخط الأرضي.

أرقام شكاوى الخط الأرضي

لذا تستعرض «الوطن»، أرقام شكاوى الخط الأرضي، وطرق التواصل السريعة مع خدمة عملاء المصرية للاتصالات we، في إطار حرص «بوابة الوطن» على على توفير كل ما يهم القارئ على مدار الساعة، ونظرا لأن أرقام شكاوى الخط الأرضي، أصبحت ذات أهمية كبيرة لجميع عملاء المصرية للاتصالات، نظرًا لأنها تساعد على التواصل السريع بين العملاء والشركة للإبلاغ عن انقطاع خدمة الخط الأرضي أو الإنترنت فقد جاءت الأرقام كالتالي:-

- يمكن الاتصال من على الرقم: 111 أو 01555000111.

- يمكن التوصل مع الشركة من خلال أي خط محمول أو أرضي على الرقم: 19777.

- التواصل من خلال البريد الإلكتروني : Customer.care@te.eg

- التواصل عبر البريد الإلكتروني للشركة care@te.eg.

- تقديم شكاوى في السنترال التابع له، في حالات انقطاع الخط الأرضي أو النت.

ماذا تفعل في حال لم يتم حل مشكلتك؟

حدد الجهاز القومي للاتصالات، طرق للتواصل بينه وبين المواطنين في حالة عدم حل مشكلة انقطاع خدمات الخط الأرضي أو خدمات الإنترانت، وعدم تدخل الشركة المصرية للاتصالات لحل المشكلة، حيث يستطيع المواطنون التواصل مع الجهاز القومي للاتصالات، لتقديم شكوى سريعة عبر الاتصال على الرقم الموحد 155، وذلك من أي موبيل أو خط أرضي.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي أونلاين

تستعرض «الوطن» خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي أونلاين، التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات لعملائها، لتمكنهم من معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي، وسرعة سدادها إلكترونيًا.

- الدخول على موقع للشركة المصرية للاتصالات هنا .

- استكمال البيانات المطلوبة.

- إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي.

- الضغط على «أظهر الفواتير».

- تظهر تفاصيل الفواتيروقيمتها.

- الضغط على «اختر للسداد».

- ثم اضغط على أيقونة «ادفع» أعلى الشاشة.

- لاستكمال عملية الدفع، يتم إضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على أيقونة «سدد».

- يتم اختيار طريقة الدفع الأفضل (الفيزا أو الماستر كارد).

محفظة We الإلكترونية

هي محفظة We توفر للمواطنين عددا كبيرا من الخدمات المالية المختلفة، وتتضمن كلا من:

- سحب وإيداع الأموال.

- دفع فواتير WE.

- دفع فواتير المرافق.

- التبرعات.

- إيداع وسحب الأموال.

- تحويل الأموال.

- دفع فواتير وخدمات WE.

- سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز.

- شحن كارت الكهرباء.

- سداد اشتراكات النقابات.

- سداد اشتراكات الأندية.

- دفع مصاريف تجديد الرخصة.

- سداد المخالفات المرورية.

- سداد مصاريف المدارس والجامعات.

- سداد أقساط التأمينات.

- استقبال التحويلات البنكية مباشرة.

خطوات الاشتراك في محفظة WE

- الذهاب إلى فروع WE.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- امتلاك شريحة هاتف WE باسم الشخص.

- ملء طلب الاشتراك في «محفظة WE Pay»

- التوقيع على العقد.

- حمّل تطبيق WE Pay على الهاتف.

- تفعيل الحساب.

- املأ البيانات المطلوبة.

- تصلك رسالة نصية تحتوي على كود التفعيل.

- إنشاء الرقم السري الخاص بالتطبيق.

- اشحن المحفظة بالمبلغ المالي الذي تريده.

الحد الأقصى في محفظة WE

- الحد الأقصى لرصيد حساب المحفظة 50 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للتعاملات اليومية 30 ألف جنيه.

- حد السحب اليومي للحساب الواحد 30 ألف جنيه.

- الحد الأقصى الشهري 100 ألف جنيه.