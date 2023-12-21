وظائف جديدة بجامعة بنها.. اعرف التفاصيل ومواعيد التقديم

أعلنت جامعة بنها عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارى لمركز الشهادات بجامعة بنها بالمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا بالمستوى الوظيفي الأول من بين العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها

تستعرض «الوطن» شروط وتفاصيل التقدم لشغل وظيفة مدير إدارى لمركز الشهادات بجامعة بنها ومواعيد التقديم والأوراق المطلوبة في إطار خدماتها لقراءها علي مدار الساعة

شروط التقدم لوظيفة جامعة بنها

أوضح بيان جامعة بنها أن شروط التقدم لوظيفة مدير إدارى لمركز الشهادات بجامعة بنها هي :

- الحصول علي مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

طريقة التقدم لوظيفة جامعة ينها

أوضح البيان أنه على من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظيفة التقدم بطلب باسم الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مرفق به التالي :

- بيان حالته الوظيفية

- رؤيته لتطوير الوظيفة وأبرز الإنجازات والاسهامات في مجال عمله

- تقارير كفاءة أداء عن أخر سنتين

- 4 صور شخصية و4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية ورقم الهاتف المحمول

في موعد غايته 15 يوما اعتبارا من 20 ديسمبر الجاري على أن يكون الملف مكون من أصل + 7 نسخ منه

وظيفة مدير إدارة الوافدين

في سياق متصل اعلنت جامعة بنها عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة الوافدين بالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالمستوى الوظيفي الأول «أ» للوظائف الإشرافية من بين العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها

أوضح بيان الجامعة أن شروط وظيفة مدير إدارة الوافدين بالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث كالتالي :

- الحصول علي مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأدنى مباشرة

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

أضاف البيان أنه على من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظيفة، التقدم بطلب باسم أمين جامعة مرفق به المستندات التالية ب

- بيان حالته الوظيفية

- يضع المتقدم رؤيته لتطوير الوظيفة وأبرز الإنجازات والاسهامات في مجال عمله

- تقارير كفاءة أداء عن أخر سنتين.

- 4 صور شخصية و4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية ورقم الهاتف المحمول في موعد غايته شهر من اعتبارا من 20 ديسمبر الجاري على أن يكون الملف مكون من أصل + 7 نسخ منه

وظيفة مدير إدارة البحوث العلمية

كما أعلنت جامعة بنها عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة البحوث العلمية بالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالمستوى الوظيفي الأول «أ» للوظائف الإشرافية من بين العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها، مع مراعاة الشروط التالية :

- الحصول علي مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأدنى مباشرة.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

على من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظيفة، التقدم بطلب باسم أمين الجامعة مرفق به المستندات التالية :

- بيان حالته الوظيفية

- رؤية المتقدم لتطوير الوظيفة وأبرز الإنجازات والاسهامات في مجال عمله

- تقارير كفاءة أداء عن آخر سنتين

- 4 صور شخصية و4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية ورقم الهاتف المحمول.

في موعد غايته اعتبارا من 20 ديسمبر الجاري على أن يكون الملف مكون من أصل + 7 نسخ منه.