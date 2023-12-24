إزالة تعارضات مشروع تقاطع امتداد محور الكفراوي بكورنيش النيل في طرة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال إزالة تعارضات مشروع تقاطع امتداد محور حسب الله الكفراوي وامتداده بكورنيش النيل بمنطقة طرة، والعمل على سرعة الانتهاء منها ومتابعة التطوير.

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في بيان، تذليل كل التحديات والمعوقات وإزالة التعارضات التي قد تعوق الأعمال لاستكمال الشرايين المرورية الجديدة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

إزالة الإشغالات

في سياق متصل، أكدت المهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة، أنه جار استكمال تنفيذ إزالة تعارضات امتداد محور حسب الله الكفراوى بطريق الأوتوستراد، أمام مدخل مدينة الوحدة، لتغيير الحارة المرورية، كما جرى رفع 3 إعلانات ضخمة وإشغالات عبارة عن صناعات فخارية، لتوسعة الطريق وتسيير الحركة المرورية.