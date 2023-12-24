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أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 24-12-2023 في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

كتب:

مريم حنفي
07:43 ص | الأحد 24 ديسمبر 2023
سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

يشهد سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الأحد 24-12-2023، في البنوك المصرية هدوءا مستمرا منذ ختام تعاملات أمس السبت، كما أن هناك توقعات باستمرار حالة الثبات حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 

وأوضح الموقع أن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 24-12-2023 في البنوك المصرية يبلغ 8.38 جنيه شراءً و8.40 جنيه للبيع وذلك داخل البنك الأهلي المصري. 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 

كما يسجل سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع. 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 

فيما يصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد، داخل بنك مصر إلى 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 

وعن سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية وصل إلى 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

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بقلم مريم حنفي