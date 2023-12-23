رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

كتب:

سعيد رمضان
08:25 م | السبت 23 ديسمبر 2023
سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، خلال تعاملات اليوم السبت 23-12-2023، حيث سجَّل سعر اليورو اليوم في مصر، 33.63 جنيه للشراء، وسجل 33.94 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجَّل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، عند سعر 33.63 جنيه للشراء، وسجَّل 33.94 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجَّل سعر اليورو اليوم في مصر، 33.63 جنيه للشراء، وسجَّل 33.94 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجَّل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه 33.70 جنيه للشراء، وسجل 33.85 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنكCib

سجل سعر اليورو اليوم 33.74 جنيه للشراء، وسجل 34.06 جنيه للبيع في بنك cib

سعر اليورو اليوم في مصرف ابوظبي الاسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.60 جنية للشراء، وسجل 33.78 جنية للبيع في مصرف ابوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 33.74 جنيه للشراء، وسجل 34.04 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

اقرأ المزيد:

سعر اليورو اليوم السبت 23-12-2023 في البنوك المصرية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-12-2023

استقرار سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023

سعر اليورو اليوم الخميس 21-12-2023 في البنوك مع بداية التعاملات

استقرار في سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-12-2023 في البنوك.. كم سجل؟
بقلم سعيد رمضان