حافظ سعر اليورو اليوم السبت 23-12-2023 في البنوك المصرية على ثباتة الذي عليه منذ ختام تعاملات شهر نوفمبر الماضي، كما أن هناك توقعات باستمرار حالة الثبات في كافة البنوك المصرية حتي نهاية شهر ديسمبر الجاري، وذلك وفقًا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأوضح الموقع أن سعر اليورو اليوم السبت 23-12-2023 في البنوك المصرية يسجل 33.50 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك القاهرة

كما يبلغ سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك القاهرة 33.60 جنيه شراءً و 33.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وعن سعر اليورو في بنك مصر وصل إلى 32.88 جنيه شراءً أما سعر البيع 33.03 جنيه.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وبالنسبة لسعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك التجاري الدولي وصل إلى 33.12 جنيه للبيع و32.96 جنيه للشراء.