بعائد يصل إلى 65%.. تفاصيل أعلى 6 شهادات ادخار في البنوك قبل نهاية 2023

تمثل شهادات الادخار البنكية أكثر الأوعية الادخارية التي يهتم بها الأفراد، لاستثمار مدخراتهم وتحقيق أرباح سريعة ومضمونة، وشهد العام الجاري قيام البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بطرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تناسب جميع الفئات.

أعلى 6 شهادات ادخارية في البنوك

ونستعرض أعلى 6 شهادات ادخارية في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، قبل نهاية العام الجاري 2023.

1- شهادة ادخار البنك العربي الإفريقي

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري دون حد أقصى.

- العائد على الشهادة: 65% تصرف في نهاية المدة.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- إمكانية الاقتراض بنسبة 80% من أصل مبلغ الشهادة.

2- شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 50 ألف جنيه للشراء في المرة الأولى، ويمكن زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه مصري دون حد أقصى.

- العائد على الشهادة: عائد تراكمي يدفع مقدمًا قدره 39.14% من قيمة الشهادة يتم دفعه في اليوم التالي لتقديم طلب الشهادة.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- إمكانية الاقتراض بنسبة 50% من أصل مبلغ الشهادة.

3- شهادة ابن مصر من بنك مصر

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد على الشهادة: شهري.

- العائد على الشهادة: السنة الأولى 22%، السنة الثانية 18%، السنة الثالثة 16%.

4- شهادة الادخار البلاتينية من البنك الأهلي المصري

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد على الشهادة: شهري.

- العائد على الشهادة: السنة الأولى 22%، السنة الثانية 18%، السنة الثالثة 16%.

5- شهادة الخير من البنك الزراعي المصري

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد على الشهادة: شهري، سنوي.

- العائد على الشهادة: 19% شهريًا.

6- شهادة الادخار الثلاثية بعائد ثابت من بنك القاهرة

- الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار: 10000 جنيه مصري، ومضاعفات 1000 جنيه.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد على الشهادة: شهري.

- العائد على الشهادة: 10 آلاف جنيه 15%، 100 ألف جنيه 16%، مليون جنيه 17%، 5 ملايين جنيه 18%.

قرار المركزي تثيبت أسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.