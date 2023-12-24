تركيب كشافات إنارة جديدة في حي الضاحية وسط العريش

أعلن مجلس مدينة العريش العمل على تركيب كشافات إضاءة في منطقة الرائد العربي بحي الضاحية وسط المدينة، استجابة لشكاوى الأهالي في هذا الشأن.

تركيب كشافات جديدة

وذكر مجلس مدينة العريش، في بيان، أنه تم إنارة حي الرائد العربي بتركيب كشافات جديدة وإصلاح أخرى خرجت عن الخدمة لإضاءة المنطقة بالكامل، استجابة لشكاوى الأهالي من الظلام في المنطقة.

من جهة أخرى عمل قسم النظافة والإرشادات بمجلس مدينة العريش على إزالة الأوراق والرمال من الشوارع ورفع مخلفات الرياح التي ضربت المحافظة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

حملات نظافة مكبرة

وأصدر اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، تعليمات لجميع العاملين بقطاع النظافة والتجميل، بالعمل على إعادة النظافة إلى الشارع العام، والشارع الرئيسي بوسط المدينة والطريق الساحلي وميادين العريش، وذلك بعد تحسن الطقس اليوم.