«هيئة الدواء» تكشف عن أنواع قطرات عيون تُستخدم في علاج الجفاف

أصدرت هيئة الدواء، تقريرا حول أنواع قطرات العين التي تستخدم في علاج جفاف العيون، وقالت هيئة الدواء إن هناك أنواعا عديدة من قطرات العين، للمساعدة في علاج أعراض جفاف العين.

قطرات عين تساعد في علاج أعراض جفاف العين

جاء أبرز هذه القطرات، وفقا لهيئة الدواء، كالتالي:

- الدموع الاصطناعية: وهي الشكل الأكثر شيوعًا لقطرات العين المستخدمة لعلاج جفاف العين، وتعمل هذه القطرات على الحفاظ على سطح العين رطباً.

- قطرات الحساسية: تستخدم في حالة وجود شعور بالحكة والدموع، وإحمرار بالعين الناجمة عن وبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح والعفن، وغيرها من المواد المسببة للحساسية التي تصاحب جفاف العين.

قطرات خالية من المواد الحافظة

- قطرات خالية من المواد الحافظة: بغض النظر عن نوع الدموع الاصطناعية، أو المواد الهلامية (الجل)، أو القطرات المستخدمة، ويجب الحرص على تجنب المستحضرات التي تحتوي على مواد حافظة، وذلك لأن المواد الحافظة يمكن أن تهيج سطح العين؛ ما قد يزيد جفاف العين.