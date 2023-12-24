تفاصيل إنشاء منطقة صناعية جديدة في أسوان.. مجالات إنتاجية مختلفة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في بيان، دور الحكومة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة على كل المستويات الإنشائية والصناعية، وكذلك مشروعات البنية التحتية، مؤكدا أنها توفر الآلاف من فرص العمل للشباب.

مشروع المنطقة الصناعية

من جانبه، أكد المحاسب محمد أبو القاسم، المشرف على مشروع المنطقة الصناعية ونائب رئيس جمعية المستثمرين، في بيان، أن هناك تنسيقا مع الجهات المعنية لتنفيذ المشروع.

وأوضح «أبو القاسم»، أن المنطقة الصناعية الجديدة تتكون من 504 قطع مختلفة المنشآت، بما في ذلك 219 قطعة مخصصة لصناعة المواد البنائية، و105 قطع للصناعات الكيماوية، و88 قطعة للصناعات الغذائية، و92 قطعة للصناعات الهندسية ما يسهم في استثمار الثروات التعدينية والمحجرية والزراعية وغيرها من الموارد التي تمتلكها محافظة أسوان.

وتهدف هذه المشروعات الجديدة إلى تعزيز التنمية الصناعية في المحافظات، وتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل وتوفير الاستقرار الاقتصادي في البلاد.