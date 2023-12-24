«تعليم الغربية»: مشاركة 2280 طالبا بالاختبار الدولي لقياس القدرة الأكاديمية في الرياضيات

شاركت مديرية التربية والتعليم بالغربية في الاختبار الدولي لقياس القدرة الأكاديمية في الرياضيات TOFAS بعدد 2280 طالبا بجميع المراحل الدراسية، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي، ويشرف على تنفيذ المسابقة التوجيه العام للرياضيات بالمديرية، وبمعاونة الموجهين بالإدارات التعليمية العشر والمنسقين بالمدارس.

الغربية الأكثر مشاركة

يذكر أن الغربية تعتبر من أكثر المحافظات المشاركة في هذا الاختبار، والذي يعتبر اختبارا دوليا لقياس القدرة الأكاديمية، لمساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة قدراتهم الأكاديمية الأساسية في بلدان متعددة، ويركز الاختبار على مادة الرياضيات.

ويتم عقد الاختبار من خلال الكمبيوتر أو الهاتف المحمول ويحتاج لتوافر الإنترنت، ومدة الاختبار للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي 40 دقيقة، ويعقد الاختبار تحت إشراف ومسئولية التوجيه العام للرياضيات بالمديرية، ومتابعة وتنسيق توجيه الرياضات بالإدارات التعليمية، ويتم تسجيل المسابقة وتوثيقها، مع الحرص على عدم استخدام الطالب للآلات الحاسبة أو مثيلتها على الموبايلات، ويتم ترتيب الطلاب الفائزين في الاختبار على مستوى مصر وبلدان العالم، وهذا الاختبار مقدم من المؤسسة اليابانية Sprix، ويأتي ضمن مشاريع التعاون مع دولة اليابان في مجال التعليم قبل الجامعي.

شهادات تقدير للمشاركين

وحصلت الغربية على 326 شهادة تقدير لحصول طلاب الغربية على نسبة أكثر من 80% في الاختبار الدولي للرياضيات، وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير إلى مجدي علام، موجه عام الرياضيات، ولجميع الموجهين بالإدارات والمنسقين بالمدارس، على الجهد المبذول في المسابقة من حيث التنظيم والتنسيق والتعاون، ولجميع الطلاب المشاركين في الاختبار الدولي.