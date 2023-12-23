«القومي للمرأة» بأسيوط: ريادة الأعمال تفتح آفاقًا جديدة للسيدات

قالت مروة الكدواني، مقررة المجلس القومي للمرأة في أسيوط، إن برنامج ريادة الأعمال يهدف إلى التمكين الاقتصادي للسيدات، من خلال تدريبهن على كيفية تنفيذ مشروعات بطرق بسيطة، وذلك في قرى حياة كريمة بالمحافظة.

كيف يفتح برنامج ريادة الأعمال آفاقًا جديدة للمرأة؟

وأضافت «الكدواني» في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ برنامج ريادة الأعمال يساعد المرأة في معرفة تكلفة المشروع، والمطلوب لإكماله، وكل التفاصيل المرتبطة لإدارة المشروعات، لافتة إلى أنه عند تنفيذ التدريبات يجري صقل مهارات السيدات اللاتي لديهن خبرة في مجالات معينة، وذلك عن طريق التعاون مع الجهات المختلفة.

وتابعت: «البرنامج التدريبي حقق نجاحات كبيرة ويوجد عدة نماذج تدل على ذلك، فهناك سيدات أنشأن مشروعات خاصة بهن وتحولت حياتهن بالكامل للأفضل، إلى جانب المساهمة في تشغيل مجموعة من السيدات والرجال معهن، وكل مجتمع وقرية توجد فيها بيئة تؤهلها لحرفة معينة».