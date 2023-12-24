رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يناقش تأهيل الطلاب لسوق العمل

اجتمع الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل قادرين على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والوصول إلى المواصفات القياسية العالمية، بحضور الدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة والمشرف على الكلية.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وشهد الاجتماع مُناقشة آخر الاستعدادات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول العملية والنظرية للعام الجامعي 2023-2024، ووجّه الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة بالالتزام بضوابط أداء الاختبارات، واتخاذ الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، إضافة إلى متابعة أعمال التصحيح والكنترولات بصورة مستمرة لسرعة ودقة رصد النتائج.

وجرى مناقشة الخطة الاستراتيجية للكلية وتوصيف المقررات الدراسية وترسيخ قيم الجودة والاعتماد الأكاديمي للبرامج بما يتوافق مع خطة الجامعة ويدعم تحقيق أهداف استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

تطوير مهارات الطلاب

كما جرى مناقشة أهمية المركز الجامعي للتطوير المهني الذي بصدد أن تفتتحه الجامعة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بما يسهم في تنمية وتطوير مهارات الطلاب التي تؤهلهم لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربي كشك حرص الجامعة على تحقيق التكامل والشمول بين جميع المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية والتدريبية ومجالات خدمة المجتمع، وربط البحوث العلمية والمشروعات الطلابية بمجتمع الأعمال والصناعة واحتياجات المجتمع، من خلال بناء منظومة مُستدامة لتطوير مجالات التعلم والتعليم، البحث والتطوير، الابتكار وريادة الأعمال، من خلال برامج تكنولوجية معاصرة متميزة ومرنة يمكن تعديلها لتناسب سوق العمل، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهج الجدارات ورقمنه المحتوى التعليمي.