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أولها في فبراير.. 8 اجتماعات للبنك المركزي المصري خلال 2024

كتب:

منة العشماوي
05:03 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2024؛ لبحث أسعار الفائدة، المكون من 8 اجتماعات على مدار السنة، حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

8 اجتماعات للبنك المركزي المصري في 2024

ونرصد في السطور التالية تفاصيل 8 اجتماعات مرتقبة للبنك المركزي المصري، في خلال عام 2024.

- الاجتماع الأول للبنك المركزي المصري يوم 1 فبراير 2024.

- الاجتماع الثاني 28 مارس 2024.

- الاجتماع الثالث 23 مايو 2024.

- الاجتماع الرابع 18 يوليو 2024.

- الاجتماع الخامس 5 سبتمبر 2024.

- الاجتماع السادس 17 أكتوبر 2024.

- الاجتماع السابع 21 نوفمبر 2024.

- الاجتماع الثامن 26 ديسمبر 2024.

لجنة السياسة النقدية

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير في اجتماعها الثامن في عام 2023، وتحديدًا يوم 21 ديسمبر، كما قررت اللجنة تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.

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بقلم منة العشماوي