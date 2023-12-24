حملة إزالات للمباني المخالفة بأبوتشت في قنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، شنت حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لرصد حالات البناء بدون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تعديات الأراضي

وأضاف عبد الباقي، في بيان صحفي اليوم، أنه تم رصد أعمال بناء بدون ترخيص داخل الكتلة السكنية وخارج الحيز العمرانى لشدة خشبية بالدور الأرضى في قرية النجمة والحمران، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت ورئيس الوحدة المحلية لقصير بخانس مع شرطة المرافق، وتمت الإزالة الفورية ومصادرة الخلاطة للقيام بأعمال بناء بدون ترخيص.

الجدير بالذكر أن الوحدات المحلية في مراكز قنا وقوص وقفط ونقادة ودشنا ونجع حمادي والوقف وفرشوط وأبوتشت، واصلت حملات الإزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة في كل أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.