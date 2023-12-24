رئيس جامعة العريش: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية

تَفَقَّدَ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بعض الوحدات الإنتاجية بمزرعة الجامعة، لتنفيذ ودعم خطة الجامعة في تحقيق الاكتفاء الذَّاتي من المنتجات الغذائية التي تنتجها الوحدات الإنتاجية بالجامعة.

وجاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها رئيس الجامعة يرافقه الدكتور محمود إبراهيم، عميد معهد الدراسات البيئية، والدكتور هاني عبدالله العلاقمي، وكيل كلية العلوم الزراعية البيئية لشؤون خدمة المجتمع.

تحول الأرض الصفراء الى أرض منتجة خضراء

وأوضح الدكتور حسن الدمرداش، أن تحول الأرض الصفراء إلى أرض خضراء منتجة بصورة فعليه شيء يسعد الجميع، مضيفًا أن إدارة الجامعة تسعى لمضاعفة المساحات المنزرعة مستقبلًا، ومؤكدًا علي دور جامعة العريش كمؤسسة علمية في المساهمة لإضافة مساحات خضراء وهذا للمساعدة في التخفيف من آثار عملية التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى كجزء من الحلول الإيجابية في هذا الشأن، مضيفًا أن الجامعة تعمل على إدخال طرق حديثة في الزراعة باستخدام طرق الزراعة الذكية والري الذكي.

معايشة باحثي الماجيستير تنمية الجامعة

وقد وجه رئيس الجامعة بضرورة معايشة باحثي الماجستير والدكتوراه بكلية العلوم الزراعية البيئية، وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، ومعهد الدراسات البيئية، لأرض الواقع ليكون بحثهم نتيجة معايشة واقعية حقيقية مما يضفي إضافة علمية حقيقية للبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتنفيذ خططها المستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي على أرض سيناء.