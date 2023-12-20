جامعة العريش تستضيف الندوة التعريفية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات

استضافت جامعة العريش، اليوم الأربعاء، الندوة التعريفية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الاتحادات النوعية.

وجاء تنظيم الندوة في إطار سلسلة من اللقاءات التعريفية التي يعقدها الاتحاد داخل الجامعات المصرية، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد.

وخلال الندوة، تناول الدكتور محمد صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد، جهود الدولة في دعم ورعاية المواهب الطلابية، والإنجازات الكبيرة التي تتم في المراكز الرياضية، وجهود القيادة السياسية في دعم أبطال الرياضة خاصة الفردية، مع الإشادة بدور طلاب الجامعات في المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي نهاية اللقاء، تم إهداء درع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات إلى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائه.