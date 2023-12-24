أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات نصف العام 2024، لجميع المراحل الدراسية بالسويس، لتنطلق الامتحانات في جميع اللجان في التاسعة صباحاً، من أجل استعداد الطلاب على أداء الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الصفين الرابع والخامس في محافظة السويس

وتضمن إعلان مديرية التربية والتعليم، جدول نصف العام 2024 لجميع المراحل الدراسية بالسويس للصف الرابع والخامس.

الثلاثاء 2 يناير: مدة اللجنة للغة العربية والخط والإملاء ساعتين ونصف.

الأربعاء 3 يناير: مدة اللجنة لمادة العلوم ساعة ونصف في الفترة الأولى، ومدة اللجنة لمادة المهارات المهنية ساعة ونصف في الفترة الثانية.

الخميس 4 يناير: مدة اللجنة لمادة الرياضيات ساعة ونصف في الفترة الأولى، وامتحان ict في الفترة الثانية ومدة اللجنة ساعة ونصف.

الثلاثاء 5 يناير: امتحان مادة الدراسات ومدة اللجنة ساعة ونصف في الفترة الأولى، وامتحان مادة التربية والدينية ومدة اللجنة ساعة ونصف.

الأربعاء 6 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومدة اللجنة ساعة ونصف

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة السويس

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالسويس بيانا تضمن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بالسويس، لعام الدراسي 2023 – 2024 كالاتي

الخميس 11 يناير: فترة أولى امتحان اللغة العربية والخط والإملاء وزمن الجنة ساعتين ونصف، وفترة ثانية التربية الدينية ومدة اللجنة ساعة ونصف.

السبت 13 يناير: فترة أولى إجراء امتحان العلوم لمدة ساعة ونصف، وفترة ثانية مادة المهارات المهنية ومدة اللجنة ساعة ونصف.

الأحد 14 يناير: فترة أولى الدراسات لمدة ساعة ونصف فترة أولى والفترة الثانية مادة ict لمدة ساعة ونصف

الاثنين 15 يناير: مادة اللغة الأجنبية مدة اللجنة ساعة ونصف

الثلاثاء 16 يناير: مادة الرياضيات ومدة لجنتها ساعة ونصف

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بمحافظة السويس، للفصل الدراسي الأول حددته مديرية التربية والتعليم، على النحو التالي:

الخميس 11 يناير: اللغة العربية فترة أولى مدتها ساعتين ونصف، والفترة الثانية الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات ومدتها ساعة ونصف.

السبت 13 يناير: فترة أولى الدراسات الاجتماعية مدة اللجنة ساعتين، فترة ثانية التربية والفنية ومدة اللجنة ساعتين.

الأحد 14 يناير: امتحان مادة الهندسة ومدة اللجنة ساعتين، والتربية الدينية ومدة اللجنة ساعة ونصف.

الاثنين 15 يناير: فترة أولى مادة اللغة الإنجليزية، ومدتها ساعتين، ومادة الجبر فترة أولى مدتها ساعة ونصف فترة ثانية.

الثلاثاء 16 يناير: مادة العلوم لمدة ساعتين

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي، للفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أنّ امتحانات نصف العام ستنطلق يوم الخميس 11 يناير 2024.

الخميس 11 يناير.. فترة أولى اللغة العربية ومدة اللجنة ساعتين ونصف، والفترة الثانية الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومدن اللجنة ساعة ونصف أيضًا.

السبت 13 يناير.. فترة أولى الدراسات الاجتماعية ومدة اللجنة ساعتين، فترة ثانية التربية والفنية ومدة اللجنة ساعتين.

الأحد 14 يناير.. امتحان مادة الهندسة ومدة اللجنة ساعتين، والتربية الدينية ومدة اللجنة ساعة ونصف.

الاثنين 15يناير.. فترة أولى مادة اللغة الإنجليزية ومدتها ساعتين، وفترة ثانية مادة الجبر ومدتها ساعتين فترة ثانية.

الثلاثاء 16 يناير.. مادة العلوم لجنتها لمدة ساعتين.