خطوات التقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية.. اعرف الأوراق المطلوبة

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن النيابة استقبلت منذ 16 ديسمبر الجاري دفعة 2023، من مختلف كليات الحقوق على مستوي الجمهورية، تمهيدًا لسحب الملف الخاص بوظيفة معاون نيابة إدارية الخاصة بالدفعة، التي كان آخرها اليوم من جامعتي بنها وأزهر طنطا.

خطوات التقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية

وأوضح «سمير» في بث مباشر لـ«تليفزيون الوطن»، أنّ المتقدم يودع كافة المستندات التي طبعها من موقع الهيئة، بداخل الملف بالإضافة إلى دفع مبلغ 1200 جنيه، عن طريق بطاقة الدفع الخاصة به، ويحصل بمقتضى ذلك على الإيصال الدال على عملية التقديم للوظيفة.

الأوراق الموجودة داخل الملف

أمّا عن الأوراق الموجودة داخل الملف، فأوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أنها تشمل صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ووالده، وشهادة التخرج، بالإضافة إلى بيان الدرجات لأربع سنوات، والتقدير التراكمي والبطاقة الشخصية، وصورة منها، وشهادة ميلاد كمبيوتر، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور، أو الإعفاء منها، أو شهادة الخدمة العامة للإناث والإعفاء منها، وعدد 8 صور شخصية، وصورة طولية للمتقدم، وترفق كل هذه المستندات داخل ملف تقديم الوظيفة.