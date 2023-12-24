أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جدول امتحانات نصف العام 2024 بسوهاج لجميع المراحل الدراسية من المرحلة الثانوية للفرقة الأولى والثانية، وصولا لجدول امتحانات المرحلة الابتدائية الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي مرورا بالمرحلة الإعدادية بصفوفها الثلاث، لطلاب المدارس العامة والخاصة والرسمية واللغات للفترة المسائية والصباحية، حيث تبدأ امتحانات الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحا وامتحانات الفترة المسائية الساعة 12 ظهرا.

جدول امتحانات نصف العام 2024 بسوهاج لجميع المراحل الدراسية

وضمت جدول امتحانات نصف العام 2024 سوهاج لجميع المراحل الدراسية، موعد كل مادة دراسية والزمن المحدد للاختبار بالمواد الفرعية التي لا تضاف للمجموع والمواد الرئيسية، وتعليمات الامتحان للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية بسوهاج.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بسوهاج

تنشر«الوطن» جدول امتحانات نصف العام 2024 بسوهاج لجميع المراحل الدراسية، وفقا للتربية والتعليم كالتالي،

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

_يوم الأحد 31 ديسمبر: التربية الدينية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء 3 يناير: التربية الوطنية وتكنولوجيا زراعي وصناعي وإدارة الأعمال ومشروعاتي، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- يوم الثلاثاء 2 يناير: التربية الدينية و الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- يوم الخميس 4 يناير: تربية وطنية «المواطنة وحقوق الإنسان»، والتكنولوجيا «زراعي وصناعي وإدارة الأعمال والمشروعات».

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بسوهاج

_ الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مواد اللغة العربية والخط العربي، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

_يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

_يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية والجبر والإحصاء.

_يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان العلوم والتربية الفنية.

_يوم الإثنين 15 يناير 2024:امتحان الهندسة والتربية الدينية.

امتحان الصف الثاني الإعدادي بسوهاج

_يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مواد الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

_يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان اللغة العربية والخط العربي والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

_يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

_يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية والهندسة.

_يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان العلوم والتربية الفنية.

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية بسوهاج

_يوم السبت 13 يناير القادم، امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

_يوم الأحد 14 يناير القادم، امتحان مادة العلوم ومادة مهارات مهنية.

_يوم الاثنين 15 يناير القادم، امتحان الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

_يوم الثلاثاء 16يناير القادم امتحان مادة الرياضيات ومادة Ict.

ضوابط امتحانات نصف العام بسوهاج

حددت «تعليم سوهاج»، ضوابط امتحانات نصف العام الدراسي كالتالي:

- مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- الامتحان بالمراحل التعليمية المختلفة مسؤولية موجه أول الإدارة بكل مادة، هي وضع الامتحان الخاص بها.

- يتم مراجعة نسبة 10% من أوراق الإجابة بالمواعيد المحددة من قبل موجه المادة.