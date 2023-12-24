محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

زار أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء اليوم الأحد، مقر الكنيسة الكاثوليكية بالجيزة؛ لتهنئة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ورافقه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وكان في استقباله الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيوم وبني سويف.

وقدّم محافظ الجيزة، التهنئة لجموع الشعب المصري، وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا المولي أن يعيدها على مصر وشعبها بالأمن والرخاء تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحدة نسيج الشعب المصري

وأكّد محافظ الجيزة، خلال كلمته، وحدة نسيج الشعب المصري، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين، لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال، ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.