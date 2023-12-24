إزالة 33 حالة بناء مخالف وتعد على الأراضي الزراعية في الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استمرار إزالة أي تعديات على الأراضي زراعية أو أملاك الدولة وكذلك مخالفات البناء، للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة.

تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأشار محافظ الجيزة إلى أن جهود المحافظ على مدار ثلاثة أيام أسفرت عن ضبط وإزالة 33 حالة بناء مخالف وتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في مراكز أبو النمرس والبدرشين ومنشأة القناطر والصف والعياط، بمساحة إجمالية 4230 مترا مربعا.

واستعرض محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة أبو النمرس في إزالة 9 حالات بناء مخالف بمساحه إجمالية 900 م2، بمناطق زواية أبو مسلم وشبرامنت ونزلة الأشطر وقرية ترسا والملاهي، وشملت إزالة أدوار مقامة بالمخالفة وتعديات ببناء أسوار وسملات خرسانية على الأراضي الزراعية.

إزالة 6 حالات بناء مخالف خارج الحيز العمراني

وفي مركز ومدينة البدرشين، تم إزالة 6 حالات بناء مخالف خارج الحيز العمراني وتعديات علي الأراضي الزراعية بقري قلعة المرازيق ودهشور وزاوية دهشور والشوبك وذلك بإجمالي مساحه حوالي 10002 م2.

وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم إزالة 10 حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بقرى بني سلامة وكفر حجازي وغرب الرياح بأبو غالب والمنصورية وبهرمس والقطا ووردان، بمساحه 1300م2، وضمت منشآت عشوائية مسقوفة وغير مأهولة وأسوارا وسملات وشدات خشبية علي الأراضي الزراعية.

إزالة 7 حالات بقرى الشوبك الشرقي والإخصاص

وفي مركز ومدينة الصف، تم إزالة 7 حالات بقري الشوبك الشرقي والاخصاص وقرية العطيات وعزبة بسيوني والمنيا بإجمالي مساحه 850م2، وحاله إزالة لتعديات علي الأراضي أملاك الدولة بمساحه 150م2 بقرية غمازة الصغرى، وشملت المخالفات بناء منشآت وأسوار مخالفة وشدات خشبية علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء أدوار بدون ترخيص.

وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة حاله تعد على الأراضي الزراعية، ببناء سور بالبلوك الأبيض بطول حوالي 180م2 طولي بالوحدة المحلي بميت القائد.