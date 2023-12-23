«مياه الجيزة» تجري استطلاع رأي للمواطنين حول جودة خدمات محطة «أم دينار»

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، استطلاع رأي للمواطنين بنطاق خدمة محطة معالجة أم دينار، وذلك في سبيل تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إذ يُجري فريق التوعية بالشركة استطلاعات دورية بكافة مناطق محافظة الجيزة للتعرف عن مدى رضا المواطنين عن خدمات الشركة من خلال التواصل المباشر.

حملات لطرق أبواب المنازل

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، إلى أن فعاليات القافلة المائية بقرية أم دينار شهدت تنفيذ العديد من أنشطة التوعية المائية، بالتعاون مع مجلس مدينة منشأة القناطر، تضمنت حملات توعية مباشرة للجمهور، وحملات طرق أبواب لحث ربات الأسر بالمنازل على الحفاظ على كل نقطة مياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وإلقاء الضوء على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي، وتوزيع مطبوعات للتوعية المائية.

رفع عينات مياه عشوائية للتأكد من جودتها

وأضافت الشركة، في البيان، أن فعاليات القافلة تطرقت إلى قيام فريق المعمل برفع عينات مياه عشوائية للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والخط الساخن لتلقي الاستفسارات والشكاوى، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك.