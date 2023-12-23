ضبط عاطل لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية في الجيزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة، بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة بمقابل مادي.

جرى ضبط المتهم وبحوزته (96 خاتم شعار الجمهورية مقلد -109 أكلاشيهات منسوب للعديد من الجهات – الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير) بفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتواؤها على نماذج الأختام وصور المستندات المضبوطة.