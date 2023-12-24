قطع مياه الشرب في الفيوم لمدة 12 ساعة الثلاثاء المقبل.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قطع مياه الشرب بمحافظة الفيوم لمدة تصل إلى 12 ساعة، موضحةً في بيان، أنّه من المقرر أن تنقطع المياه بدءًا من التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، عن معظم قرى ومراكز الإقليم، مطالبةً المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع وحتى عودتها من جديد.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل قطع مياه الشرب بمحافظة الفيوم، ومدة انقطاع المياه، وموعد الانقطاع، إلى جانب الأماكن المتأثرة بالانقطاع وسببه.

سبب انقطاع المياه في الفيوم

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سبب انقطاع المياه في الفيوم، موضحةً أنّها تتمثل في إجراء أعمال الصيانة اللازمة لمحطة مياه العزب الجديدة «المرحلة الأولى»، وكذلك أعمال الصيانة اللازمة لعنبر الطلمبات المرشحة، فضلًا عن إصلاح 3 نقاط على خط الطرد قطر 1000 مم بعزبة عليوة، وخلف مصنع الغزل بطريق بني سويف، وتحويل خط 500 مم بشارع مصطفى كامل بمدينة الفيوم.

مدة انقطاع المياه في الفيوم

وأشارت إلى أنّ مدة انقطاع المياه في الفيوم تبلغ 12 ساعة، وتبدأ من التاسعة صباحًا بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر الجاري، وحتى التاسعة مساءً من نفس اليوم.

أماكن انقطاع المياه بالفيوم

وذكرت أنّ أماكن انقطاع المياه في محافظة الفيوم يشمل معظم أرجاء المحافظة، حيث يتم قطع مياه الشرب في المناطق الآتية:

جميع الأحياء بمدينة الفيوم.

جميع قرى مركز الفيوم عدا قرى دسيا، ومناشي الخطيب وتوابعهم.

جميع قرى مركز ومدينة إطسا عدا قرى قصر الباسل، وتطون، والحجر، والغرق، وتوابعهم.

قرى العجميين وطبهار والناصرية وتوبعهم بمركز أبشواي.

قرى مطرطارس والكعابي وجرفس وأبو عيطة وتوابعهم بمركز سنورس.

قرى النزلة، والحامولي، والشواشنة، وتوابعهم، بمركز يوسف الصديق.

ضعف الخطوط في مناطق جبلة، وكفر محفوظ، ودار السلام، والمعصرة بمركز طامية.

رقم شركة المياه بالفيوم

وأوضحت الشركة، أنّه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن انقطاع المياه، وطلب سيارات مياه شرب نظيفة خلال فترة الانقطاع عبر رقم شركة المياه بالفيوم سواء الإرسال واتس آب على رقم «01275358538»، أو بالاتصال من أي تليفون أرضي أو محمول عبر الخط الساخن لمحافظة الفيوم «125».