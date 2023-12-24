حزب «المصريين» بالبحر الأحمر يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد

نظمت أمانة حزب المصريين بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، زيارة إلى كنيسة القديس يوسف للأخوة للأقباط الكاثوليك بمدينة الغردقة لمشاركتهم احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، وللتأكيد على وحدة الشعب المصري وتلاحمه، وللتأكيد أيضًا على أن أبناء مصر نسيج واحد صلب ومتماسك يحافظ على مصر منذ آلاف السنين، ولا يوجد أحد يستطيع أن ينال من وحدتهم وتماسكهم.

ونقل هاني عبد السميع، أمين حزب المصريين بالبحر الأحمر، تحيات وتهنئة أعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات حزب المصريين للأخوة الأقباط على رأسهم المستشار حسين أبو العطا، رئيس الحزب، مؤكدًا على روح الوطنية المصرية بين طوائف الأمة المصرية، التي تُعد مبادئ أساسية يقوم عليها ويرسخها الحزب حبذا أنه حزب لكل المصريين.

القيادة السياسية

وأضاف «عبد السميع» خلال تصريحات على هامش تقديمه واجب التهنئة، أن الشعب المصري سيظل دائمًا نسيجًا واحدًا لا يستطيع أحد تفرقته أو إثارة الفتنة بين أبنائه، ولا شك أنهم سيظلون دائمًا على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية، وهو ما يمثل رادعًا قويًا لكل من يحمل أي ضغائن لمصر، داعيًا الله أن يجنب مصر الفتن، وأن يحفظ شعبها وقيادتها الحكيمة ويُعيد تلك الأيام بالخير على سائر المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء مصر.

مسيرة التنمية والبناء

وأكد أمين حزب المصريين، بالبحر الأحمر أن روح المحبة والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر وتعطي القدوة في التسامح بين الأديان، وتؤكد أن المصريين نسيج واحد وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بإذن الله بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة جميع التحديات لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

لجنه المقترحات والشكاوى

ضم وفد حزب المصريين كلًا من، الدكتورة جيهان أحمد شوقي، نائب أمين الحزب، أسامة مجدي، أمين عام مساعد، كامل زكريا، أمين لجنه المقترحات والشكاوى، راويه محمد، أمين لجنه التقييم والمتابعة، الدكتورة نسمة فهمي، أمين المرأة، أبانوب مجدي، أمين الإعلام، ولفيف من أعضاء الحزب، وكان في استقبالهم القمص يوأنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر.