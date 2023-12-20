«النواب» يناقش اتفاقا تمويليا بـ500 مليون دولار لتوريد القمح إلى «السلع التموينية»

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، الاتفاقية الإطارية بين مصر ومكتب أبوظبي للصادرات ADEX بشأن برنامج تمويلي بقيمة 500 مليون دولار لتوريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية.

اتفاق تمويلي بقيمة 500 مليون دولار لتوريد القمح

وتتضمن الاتفاقية توقيع عقد بين وزارة التعاون الدولي ومكتب أبوظبي للصادرات ADEX، وهو مكتب تابع لصندوق أبوظبي للتنمية ويتبع النظام المالي بمبلغ تمويل سنوي يبلغ 100 مليون دولار على مدار 5 سنوات، على أن يكون سداد إجمالي المبلغ المسحوب بعد سنة من تاريخ أول سحب، ويتم حساب الفائدة على أساس ثابت بقيمة 3.5%.

وجرى الاتفاق مع مكتب أبوظبي للصادرات على سحب مبلغ التمويل السنوي على دفعة واحدة، وبالتالي لن يكون هناك مبالغ غير مستخدمة ولا يوجد عمولة ارتباط، مع احتساب مصروفات إدارية 0.2% سنويا قبل سحب كل دفعة من الدفعات السنوية.

وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد السبل والوسائل اللازمة لضمان التعاون وتنسيق الجهود بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبي للصادرات في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بغرض تمويل توريد القمح والسلع التموينية إلى مصر.