قائمة المدن الأكثر برودة اليوم الاثنين.. سانت كاترين تسجل 6 درجات مئوية

كشفت غرف علميات المحافظات المختلفة، بشأن درجات الحرارة العظمى والصغرى، المتوقعة اليوم الاثنين، وجود 3 مدن هي الأكثر برودة، بينها سانت كاترين والتي تصل فيها درجات الحرارة إلى 6 مئوية.

قائمة المدن الأكثر برودة الاثنين 25 ديسمبر

وفق توقعات درجات الحرارة الصغرى، في محافظات الجمهورية الاثنين 25 ديسمبر، تكون قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة تضم 3 مدن هي: سانت كاترين وتسجل درجة الحرارة الصغرى بها 6 مئوية، وتكون العظمى 16 مئوية، أما نخل في شمال سيناء، فتسجل درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بها 10 درجات، فيما تكون درجة الحرارة العظمى 20 مئوية، فيما تكون درجة الحرارة الصغرى في المنيا 9 درجات مئوية والعظمى 23 مئوية.

قائمة المدن الأكثر دفئا الاثنين

أما قائمة المدن الأكثر دفئاً وحرارة، بحسب درجات الحرارة العظمي فتأتي في مقدمتها شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية، أسوان درجة للعظمى، 25 والصغرى 12 مئوية أبو رماد درجة الحرارة العظمى بها 26 درجة أما الصغرى 18 درجة مئوية شلاتين، ودرجة الحرارة العظمى بها 26 درجة والصغرى 18 مئوية، رأس غارب وسفاجا ومرسى علم وتسدا الحرارة العظمى بها 26 درجة مئوية والصغرى تتراوح بين 16 إلى 18 درجة مئوية.