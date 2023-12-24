المطران جورج شيحان يترأس احتفالات المارون الكاثوليك بعيد الميلاد

ترأس المطران جورج شيحان، قداس عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم الأحد، بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بمنطقة الظاهر، بالقاهرة، بمشاركة كهنة الكنيسة، وسط حضور السفير اللبناني بمصر، ومندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومندوب عن وزارة الداخلية.

يحتفل المسيحيون في العالم، اليوم الأحد، بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي، الذي تتبعه الكنيسة الكاثوليكية «السريان ال.أرثوذكس»، و«الكلدان الكاثوليك»، و«الأرمن الكاثوليك»، و«المارون الكاثوليك»، و«الروم الكاثوليك»، و«الروم الأرثوذكس».