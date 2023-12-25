الأمطار تضرب عدة محافظات.. وانخفاض كبير في الحرارة بالصعيد

شهدت عدد من المحافظات اليوم الاثنين، سقوط أمطار، خاصة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إذ يسود غدا طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الاثنين وأماكن سقوط الأمطار

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء تكون باردة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، كما أن الشبورة المائية تنتشر صباحاً، وتكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في أغلب محافظات الجمهورية من الساعة الرابعة إلى التاسعة صباحاً.

كما تشهد مناطق جنوب سيناء نشاطا للرياح على فترات متقطعة، وارتفاع في أمواج البحرين الأحمر والمتوسط لتصل إلى 1.75 متر.

درجات الحرارة في المحافظات وتأثر شمال الصعيد

وأوضحت، أن درجات الحرارة اليوم الاثنين، تكون على النحو التالي:

1- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمي 22 درجة والصغرى 15 درجة

2- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

3- جنوب سيناء: العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجات

4- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات

5- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة