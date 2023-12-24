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وكيل «تعليم سيناء» يفتتح معرض نتائج العام الميلادي الجديد

كتب:

داليا منير
07:22 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء

وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء

افتتح محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم، معرض نتائج العام الميلادي الجديد بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء وقام بتفقد معرض الاقتصاد المنزلي لإدارات المديرية.

مقتنيات معرض الاقتصاد المنزلي بمدرسة الزهور 

وتنوعت المعروضات ما بين تابلوهات فنية وخامات من الأقمشة «الجوخ وتيل والقطيفة والإيتامين والتطريز والأبليك والخرز وغرزة النفاش»، كما تنوعت الأشكال الفنية ما بين أعمال تراثية سيناوية والمعبرة عن التضامن مع القضية الفلسطينية، وأيضا نتائج العام الجديد 2024 بأعمال الطالبات للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأشاد وكيل الوزارة بالمعروضات وجودة الأعمال الفنية لأنشطة الاقتصاد المنزلي، ووجَّه التحية لكل المشاركات بالمعرض من طالبات الإدارات التعليمية ومعلمات الاقتصاد المنزلي.

 

حضور الافتتاح

شهد الافتتاح مبروك الغمريني رئيس مجلس ومدينة طور سيناء، ومصطفى كمال زرد رئيس مجلس أمناء المديرية، وغادة حسن موجه عام الإقتصاد المنزلي بالمديرية، وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء، ومحمد ربيع موجه عام المجال الصناعي بالمديرية، وعلي طنش مدير التخطيط والمشروعات بالمديرية وأمال صبحي مديرة المدرسة.

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