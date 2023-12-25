معلومات عن ملعب محمد بن زايد قبل السوبر المصري.. ذكرياته سيئة للمارد الأحمر

في ملعب «محمد بن زايد» بالإمارات، يضع النادي الأهلي قدمه للمرة الرابعة؛ لخوض كأس السوبر المصري بنظامه الجديد، وهو المكان الذي يحمل ذكريات ليست الأفضل بالنسبة للمارد الأحمر، حيث ذاق طعم الانتصار مرة والهزيمة لمرات على أرضه، طيلة المواسم المنقضية.

حكايات الأهلي مع ملعب محمد بن زايد في الإمارات

ملعب «محمد بن زايد» يقع في مدينة أبوظبي، جرى افتتاحه عام 1980 باسم ملعب الجزيرة، قبل إجراء بعض التغييرات عليه عامي 2006 و2009، ليُصدر في هذا العام قرار بتغيير اسمه إلى ملعب محمد بن زايد، تكريماً لرئيس دولة الإمارات العربية.

في البداية أطلق عليه اسم الجزيرة، باعتباره الملعب الرئيسي لنادي الجزيرة الإماراتي، إلى جانب كونه يحتضن بعض مباريات منتخب الإمارات، لكنه في الوقت ذاته استضاف العديد من الأحداث الرياضية والثقافية المهمة، لعل أبرزها كأس الخليج العربي 2007، وكأس آسيا 2019، وأيضًا كأس السوبر المصري 3 نسخ مختلفة في 2016، 2019، و2022.

وفي هذه الأثناء يستعد ملعب «محمد بن زايد» لاستضافة النسخة الحالية من كأس السوبر المصري، للمرة الرابعة، لكنه لم يكن وش الخير على الأهلي، الذي منى بالهزيمة مرتين وفاز مرة واحدة على هذا الملعب التي كانت أمام نادي بيراميدز.

يتسع ملعب محمد بن زايد لـ 42,056 متفرج، ويتميز بتصميمه الحديث ومرافقه المتطورة، وتطل المدرجات على مناظر رائعة في الملعب، جعلته متفردًا وسط بقية الملاعب التي تحيطه، كما تم تجهيز الملعب بأحدث التقنيات، بما في ذلك نظام إضاءة استثنائي ونظام صوتي متطور للغاية، جعله أحد أهم الملاعب في الإمارات.

معلومات عن ملعب محمد بن زايد