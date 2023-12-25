حنان مطاوع تكشف تفاصيل فيلمها الجديد: عمل مميز من تأليف محمد دياب

أعلنت الفنانة حنان مطاوع عودتها إلى السينما بفيلم «هابي بيرث داي»، بعد غياب استمر لأكثر من 3 سنوات، حيث كان آخر عمل لها فيلم «قابل للكسر».

تفاصيل فيلم «هابي بيرث داي»

وكشفت الفنانة حنان مطاوع لـ«الوطن»، عن بدء تصوير مشاهد فيلمها المقبل «هابي بيرث داي»، الذي تشارك فيه مع الفنانين نيللي كريم وشريف سلامة، وهو من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

حنان مطاوع ورمضان 2024

وأوضحت أنّها لم تتخذ قرارا بشأن المشاركة في موسم رمضان المقبل 2024، وهناك بالفعل مسلسل قيد التنفيذ لكن بسبب ضيق الوقت، لم تعلم ما إذا كانت ستتمكن من الانتهاء منه والدخول في سباق رمضان أم لا.

مسلسل «صوت وصورة»

أما بالنسبة لمسلسل «صوت وصورة» الذي عرض في أكتوبر الماضي على قناة Dmc، وحقق نجاحًا واسعًا وتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي طوال أيام عرضه، قالت مطاوع عنه: «نجاح المسلسل تجاوز كل التوقعات وهو نعمة من الله، والنجاح من أسرار الله».

وأوضحت أنّ أسباب نجاح مسلسل «صوت وصورة»، تعود لعدة عناصر كالفكرة الجديدة والسيناريو الجيد، والمخرج محمود عبد التواب الرائع، والشركة المتحدة للإنتاج والخدمات الإعلامية من أهم شركات الإنتاج التي تحرص على خروج العمل بأفضل شكل، إضافة إلى الأبطال الذين أدوا أدوارهم بمهارة وتمكن.

وشرحت حنان مطاوع سبب موافقتها على تقديم مسلسل خارج السباق الرمضاني، موضحة أنّ شركة الإنتاج عرضت عليها فكرة تقديم مسلسل خارج شهر رمضان، ولكنها كانت لم ترغب في ذلك واعتذرت عدة مرات لأن لديها خطة للسباق الرمضاني، ولكن بعد ذلك وافقت لرغبتها في العمل مع الشركة المتحدة للإنتاج، فضلا عن رغبتها الشديدة في العمل مع الكاتب سليمان عبد الملك منذ فترة طويلة.

وأشارت إلى أنّ هناك العديد من المخرجين تآمل في العمل معهم، مثل المخرجة كاملة أبو ذكري، والمخرج تامر محسن، الذي جمعها العمل معه من قبل في مسلسل «هذا المساء»، والمخرج شريف عرفة.

وأعربت حنان مطاوع عن سعادتها بالنجاح الذي حققته في أعمالها، قائلة: «سعيدة بنجاحي وممتنة لله، وممتنة للأشخاص الذين يدعمونني، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم وألا أخيب آمالهم أبدًا».