حنان مطاوع: والدي كان خجولا وقليل الكلام.. وتوقع أن أكون ممثلة منذ صغري

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل كرم مطاوع، والذي وافته المنية في 9 ديسمبر 1996، وقالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تتمنى أن تكون خير امتداد لوالدها، خاصة أنه كان صاحب مبدأ وقدوة ورياديا في الإخراج المسرحي، وكان سابقاً في هذا المجال، وأحدث نهضة ونقلة نوعية في المسرح العربي بشكل عام والمصري على نحو خاص بعد عودته من البعثة في إيطاليا.

والدها توفي عندما كانت في سن المراهقة

وأضافت حنان مطاوع، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «بنت بلد»، المذاع على قناة «TEN»، وتقدمه الفنانة نشوى مصطفى، أن والدها الفنان كرم مطاوع توفي، وهي كانت في سن المراهقة، ومن ثم كانت تدرك أهميته العظيمة لها كأب، لكن لم تكن تدرك القيم الفنية والقامات، مردفة: «كنت بحب الفن زيي زي عموم المصريين، اللي عندهم حس فني عظيم، لكن ليس كمتخصص».

ولفتت إلى أن علاقة التلميذ بأستاذه تختلف عن علاقة والدها بها، وبالتالي هناك علاقة مختلفة، متابعة: «والدي خجول ووقور وتقيل، وقليل الكلام والتعبير عما بداخله».

استشعرت بأهمية والدي منذ الصغر

وأشارت إلى أنها كانت مستشعرة بأهمية والدها كرم مطاوع عندما كانت صغيرة في المدرسة، خاصة أنه كان أكثر شخص طوال الوقت كان يرى بأنها لن تصلح في شيء سوى أن تكون ممثلة.