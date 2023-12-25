عاجل.. قنوات مجانية تذيع مباراة الأهلي في السوبر المصري

حالة من الترقب بين جماهير الأهلي، قبل ظهور المارد الأحمر للمنافسة على لقب جديد، بعد أيام من الحصول على برونزية كأس العالم للأندية، على حساب أوراوا الياباني، إذ يلتقي فريق سيراميكا كيلوباترا على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، لخوض منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتنتظر الجماهير الحمراء، ظهور الأهلي في أول نسخ كأس السوبر المصري، بالنظام الجديد الذي يضم للمرة الأولى 4 أندية، بنظام نصف النهائي والمباراة النهائية، وسط تساؤلات عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في كأس السوبر المصري

تنقل قناة أبوظبي مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، إذ حصلت على حق بث البطولة بالكامل، باعتبار أن المباراة تقام على الأراضي الإماراتية.

• تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي بالسوبر:

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

وتبث أيضًا أون تايم سبورتس مباريات البطولة على شاشاتها، على أن يتولى المعلق محمد عفيفي، مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

• تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي بالسوبر:

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

ويخوض الأهلي مباراته أمام سيراميكا، بعد رحلة قصيرة في كأس العالم للأندية، خاض خلالها 3 مباريات، نجح في الانتصار على اتحاد جدة في ربع النهائي، بينما سقط في فخ فلومينينسي بنصف النهائي، وانتصر على أوراوا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.