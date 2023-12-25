هل يجوز لغير خريجي دفعة 2023 التقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية؟

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، فتح باب التقديم لوظائف معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2023، في 16 ديسمبر الحالي، حيث يُشترط لسحب الملف التقديم إلكترونيا عبر موقع الهيئة.

التقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنّ التقديم قاصرا فقط على دفعة 2023 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، ولا يجوز لغير خريجي هذه الدفعة التقديم في الوظيفة الحالية.

وأشار سمير إلى أنّ كل الدفعات السابقة كان لها مسابقات مستقلة في حينها، وأن هيئة النيابة الإدارية تعمل بشكل مستمر لفتح قنوات تواصل مع المتقدمين من خلال نشر مواعيد سحب الملفات أو المقابلات الشخصية لكل دفعة على صفحات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.