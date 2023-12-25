«التنمية الصناعية»: 14 مكتب اعتماد تخدم المستثمر لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص

عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، ندوة تعريفية موسعة دعت إليها كافة رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، وكذلك كافة المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المعتمدة لدى الهيئة لشرح مهامها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين في ظل توجه الهيئة نحو دمج المكاتب الاستشارية الخاصة لمساندة الهيئة في التيسير، وزيادة سرعة إنهاء إجراءات المستثمر الخاصة بمراجعة واعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تفعيلًا لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وشهد الندوة كل من اللواء ياسر الوجيه نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمود سرج رئيس لجنة التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي وعضو مجلس اتحاد الصناعات، ودكتور هدى الميرغني مستشار اتحاد الصناعات، مهندس هاني محمود عبد المجيد وزير الدولة للتنمية الإدارية ووزير الاتصالات الأسبق، فضلاً عن عدد من قيادات الهيئة ورؤساء الغرف الصناعية وممثلي الحماية المدنية والبيئة ورؤساء المكاتب الاستشارية المعتمدة.

عدم احتكار تقديم الخدمات الحكومية

وأشادت ناهد يوسف خلال كلمتها بالتعاون المثمر مع اتحاد الصناعات المصرية، مؤكدةً على أن كافة مقترحاتهم وملاحظاتهم ضمن المحركات الرئيسية في المبادرات والقرارات التي تقوم الهيئة باتخاذها. وأكدت على الدور الحيوي لمكاتب الاعتماد في مساندة عمل الهيئة، وعلى كونها تجربة رائدة نسعى للتوسع فيها تماشيًا مع توجهات الدولة نحو اختزال الإجراءات وعدم احتكار تقديم الخدمات الحكومية من خلال أجهزتها فقط.

توفير المزيد من التيسيرات للمستثمر الصناعي

من جانبه، ثمًّن المهندس محمود سرج التعاون المثمر بين الهيئة واتحاد الصناعات، مشيدًا بتنظيم الهيئة لهذه الندوة التعريفية استجابة لطلب لجنة التراخيص وتقنين أوضاع المصانع بالاتحاد مطالبًا بمواصلة الهيئة لهذا النهج في توفير المزيد من التيسيرات للمستثمر الصناعي.

يُذكر أن مكاتب الاعتماد وعددها 14 مكتب هم: المجموعة الفرنسية للخدمات الاستشارية-عساف، دار الاستشارات الهندسية، دار الاستشارات المعمارية، إيجك-بيت خبرة هندسي، المكتب الاستشاري الهندسي، مجموعة بناء للاستشارات، العفيفي للاستشارات الهندسية، إنجينيرنج بيرو، عبد الفتاح محمد اليمنى، صالح وحجاب استشارات هندسية واقتصادية متكاملة، مكتب مصر للاستشارات، كوزموس E للتصميمات والإشراف والاستشارات الهندسية، المكتب المصري للاستشارات الهندسية-بيكت، مكتب جرجس ملاك فرج. وقد تم إتاحة معلومات تفصيلية عن المكاتب أمام المستثمر على بوابة الهيئة الإلكترونية وكذلك صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

إجراءات استصدار التراخيص الصناعية

وخلال فعاليات الندوة قامت كافة مكاتب الاعتماد بتناول عروض تقديمية عن أنشطتها وخدماتها وانتشارها الجغرافي، والمهام التي تقوم بها في إطار التيسير على المستثمرين في إجراءات استصدار التراخيص الصناعية وفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشآت الصناعية أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونًا.

وأوضحت ناهد يوسف أن جميع المكاتب الحاضرة اليوم تم اختيارها بدقة ووفقًا لأعلى معايير الخبرة والتأهيل الفني والمالي، بما يضمن جودة تقديم الخدمة للمستثمر الصناعي، وتسريع عملية مراجعة واستخراج تراخيص المنشآت الصناعية، في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدة على تولي الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.