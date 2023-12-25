طالبات قنا يحرزن ثلاثة مراكز متقدمة على الجمهورية في مسابقة الطفولة

حصدت طالبات من محافظة قنا مراكز متقدمة في مسابقة الطفولة عن العام الدراسي 2023/2024، حيث حصلت لوجين إبراهيم خليل، الطالبة بمدرسة الشيخ مخلوف الإعدادية بنقادة بنات، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة التعبير الفني.

كما حصلت دعاء مرتضى ربيع، الطالبة بمدرسة الأمل للصم بقوص، على المركز الثامن في مسابقة التصميم الفني، وياسمين أحمد محمد، الطالبة بمدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق بنجع حمادي، على المركز العاشر.

وشاركت الطالبات في فاعليات تصفيات المسابقة التي أقيمت تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وبتوجيهات من الأستاذ صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية.

وأشرفت الأستاذة هانم محمود زرزور، موجه عام التربية الفنية، على رئاسة لجنة تقييم وانتقاء الأعمال الممثلة لتعليم قنا في المسابقة الوزارية.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا التهنئة للطالبات الفائزات، وثمن دور الأنشطة التربوية وتوجيه التربية الفنية في تفعيل تلك الفاعليات بالمدارس، مما يسهم في تفتح مواهب المتعلمين وصقلها، ونمو الكفايات اللامدرسية، وتكوين شخصيات المتعلمين المستقبلية.

وأضاف وكيل الوزارة أن الأنشطة التربوية تسهم أيضًا في القيام بدور وقائي علاجي بإبدال السلوكيات العداونية بأخرى محفزة ودافعة.