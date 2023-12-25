القصير يكرم الفائزين بجائزة جامعة الدلتا في مجالي الزراعة والأمن الغذائي.. من هم؟

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الفائزين بجائزة جامعة الدلتا في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وتسليمهم شهادات التقدير، خلال الاحتفال الذي أقيم مساء، وهم الدكتور محمد أحمد عبد الفتاح العيسوي الأستاذ بقسم النبات بكلية العلوم جامعة طنطا، والدكتور دسوقي أحمد محمد عبدالحليم الأستاذ بقسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية.

كما تم تكريم الدكتور حمدي فتوح الموافي أستاذ بقسم المحاصيل الحقلية في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لمساهمته في المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والأرز السوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية.

وكانت جائزة جامعة الدلتا للبحث العلمي، انطلقت قبل 6 أعوام، وتتضمن أيضا تكريم أفضل الباحثين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية في مجال العلوم الهندسية والطبية بالإضافة إلى العلوم الزراعية والأمن الغذائي.

توفير كل الدعم للبحوث الزراعية

وتجدر الإشارة إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يؤكد دائما على اهتمام الدولة بالبحث العلمي باعتباره قاطرة التنمية، كما يؤكد على توفير كل الدعم لـ البحوث الزراعية التطبيقية التي تسهم في التوسع الرأسي بزيادة الإنتاجية للمحاصيل، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه أو إيجاد ممارسات زراعية جديدة أو تلك الأبحاث التي تسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات والمشكلات التي تواجه القطاع الزراعي المصري.

وحضر الاحتفالية المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا وصاحب الجائزة، والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا، وعدد من السادة الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات المصرية ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والعلمية والبحثية.