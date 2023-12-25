طرح 20 طن سكر بـ27 جنيها للكيلو في أحد مراكز سوهاج

طرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين، 15 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو، وذلك في مجلس قروي مشطا ومجلس قروي الرياينة ومجلس قروي سلامون ومجلس قروي أم دومة، في إطار مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية التي أطلقها مجلس الوزراء.

أماكن بيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو في سوهاج

وقالت هويدا الشافعي، مدير الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما في سوهاج، لـ«الوطن»، إنه يُجرى على مدار اليوم الاثنين توزيع 2 طن سكر بسعر 27 جنيها بالمعرض المقام بجوار مزلقان طما، لتخفيف العبء عن المواطنين، وطرح 3 أطنان في مقر الشركة المصرية، حيث يمكن لكل مواطن الحصول على 2 إلى 5 كيلوجرامات.

متابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع

وأضافت «الشافعي»، أنه تم بالمرور على المحال التجارية، والتأكيد على توافر السلع بجميع المحلات وإعلان الأسعار والفواتير الخاصة بالسلع الغذائية.