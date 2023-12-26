معلومات عن «البوكسينج داي» الأمتع بالبريميرليج.. ماذا قدم صلاح؟

ملحمة مباريات تقام سنويًا في الدوري الإنجليزي، تسمى بـ «البوكسينج داي»، تشهد إقامة جميع المنافسات في يوم واحد، ويعد اليوم الأمتع كرويًا بالنسبة لجماهير البريميرليج، فما هو «البوكسينج داي» وماذا يفعل محمد صلاح به؟

ما البوكسينج داي الذي يقام كل عام في الدوري الإنجليزي

«البوكسينج داي»، هو يوم عطلة وطنية في المملكة المتحدة وبعض البلدان الأخرى، ويُصادف دائمًا اليوم التالي لعيد الميلاد، وتعتبر هدية أعياد الميلاد لجماهير البريميرليج، إذ يشهد هذا اليوم إقامة جميع مباريات الجولة، مما يمثل حدثًا رياضيًا بارزًا للغاية.

بدأت تلك العادة عام 1871، عندما كان أصحاب المنازل في المملكة المتحدة يمنحون خادماتهم صناديق تحتوي على هدايا وأموال لأخذها إلى أسرهن، وسرعان ما انتشر هذا التقليد إلى الرياضات الأخرى، بما في ذلك كرة القدم.

يخلق البوكسينج داي أجواءً احتفالية ومثيرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وعادة ما تكون هذه المباريات من أهم المباريات في الموسم، إذ يعتبر البعض أن الذي يصل إلى الصدارة في هذا اليوم يحصل على اللقب في نهاية الموسم، وهو الصراع المحتدم بين ليفربول وأرسنال.

ماذا يفعل محمد صلاح في البوكسينج داي مع ليفربول

لا شك أن محمد صلاح أحد أهم اللاعبين في ليفربول، ويتوقع أن يواصل تقديم أداء مميز في البوكسينج داي المرتقب، إذ أثبت ذلك في المواسم المنقضية، من خلال المساهمة في 6 أهداف مع ليفربول في هذا اليوم.

سجل الفرعون المصري هدفين في مرمى نيوكاسل وأستون فيلا، كما صنع هدفين ضد سوانزي وآخر ضد نيوكاسل ومثله في شباك الفيلانز، وبذلك، نجح في المساهمة بـ 6 أهداف، وتعد هذه المساهمات الإيجابية مؤشرًا على أن البوكسينج داي يعد وش السعد على محمد صلاح.