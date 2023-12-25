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«الشيوخ» يحيل ملف الثروة السمكية إلى لجنة الزراعة لمناقشته

كتب:

ولاء نعمه الله
02:53 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
رئيس مجلس الشيوخ

رئيس مجلس الشيوخ

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلبي المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة للتعامل مع ملف الثروة السمكية، إلى لجنة الزراعة في المجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وقال صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنّ الإنتاج يمثل اكتفاء ذاتيا بنحو 85% من الاحتياجات السنوية.

ولفت رئيس مجلس الشيوخ، إلى انتهاء الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.