رئيس جهاز الثروة السمكية: الإنتاج في مصر يفوق مليوني طن سنويا

أكد صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الأسماك هي أحد مصادر البروتين الحيواني الآمن الصحي، وبه العديد من الأملاح شديدة الأهمية، قائلا: «الثروة السمكية لو قارنتها باللحوم الحمراء أو الدواجن، فإن كيلو الأعلاف من الأسماك ينتج كيلو لحم سمكي، وفي اللحوم الحمراء، 20 كيلو علف يمنحنا كيلو لحم أحمر فقط، مما يعنى أن الأسماك لاتستهلك الكثير من الموارد».

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وأشار مصيلحي خلال الجلسة العامة للشيوخ المخصصة لمناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك إلي أن الإنتاج في مصر يفوق 2 مليون طن سنويا، وأن 80% من الأسماك لدينا استزراع سمكي، و19% من المصادر الطبيعية للأسماك في البحر الأحمر والمتوسط والنيل و9 بحيرات مصرية.

وأوضح أن إنتاج البحار يتراوح ما بين 48 و50 ألف طن في البحرين الأحمر والمتوسط، وهذه الأرقام مستقرة منذ 20 عاما، مرجعا سبب عدم زيادة الثروة السمكية إلى أن البحرين الأحمر والمتوسط بمصر يقعان في نهاية الطريق والباقي يذهب للدول في أول المحطات.

مصادر الثروة السمكية في مصر

وشدد رئيس هيئة الثروة السمكية على وجود فرق بين الاستزراع السمكي وبين المناطق الطبيعية التي تعيش فيها الأسماك، فالأولى هي صناعة كبرى متكاملة لها الكثير من المتطلبات والتكنولوجيا، ولكن في الحالات الطبيعية الأمر مختلف وأكثر سهولة.

ولفت إلى وجود عجز في عدد المراكب، وهو ما يشكل تحدي وعبء كبير أمام عمليات الصيد، فضلا عن وجود صيد جائر ومخالفات عديدة تؤدي كلها ضمن عدة عوامل نحو عدم زيادة ثروتنا من الأسماك.