انتعاشة في شباك تذاكر السينما.. 3.5 مليون جنيه خلال يوم واحد

عادت إيرادات السينما المصرية للارتفاع مرة أخرى بعد طرح فيلم «أبو نسب» في دور العرض السينمائي، وبلغت الإيرادات أمس الجمعة 3 ملايين و550 ألف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

احتل فيلم «أبو نسب» المركز الأول في قائمة إيرادات السينما المصرية محققا 2 مليون 529 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني «شماريخ» محققا 917 ألف جنيه، أما فيلم «العميل صفر» جاء في المركز الثالث بـ 26.2 ألف جنيه، بينما تراجع للمركز الرابع فيلم «فوي فوي فوي» بـ 25.9 ألف جنيه، وبلغت إيرادات فيلم «وش في وش» 23.7 ألف جنيه.

«بلوموندو» يتراجع إلى المركز السابع للإيرادات.. و«البعبع» يحقق 999 جنيها

وفي المركز السادس جاء فيلم «سنة أولى خطف» محققا 14.8 ألف جنيه، كما تراجع فيلم «بلوموندو» إلى المركز السابع بقائمة الإيرادات محققا 9 آلاف جنيه، يليه فيلم «الخميس اللي جاي» بـ 2.2 آلاف جنيها، أما المركز الأخير من نصيب فيلم «البعبع» محقا 999 جنيها.