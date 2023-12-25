«الصحفيين» تحدد 8 ضوابط قبل التسجيل في دورات النقابة

أعلنت نقابة الصحفيين تعليمات لأعضاء يجب اتباعها قبل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعلن عنها كل فترة، في مختلف المجالات الصحفية.

ضوابط الانضمام للدورات التدريبية

وأوضحت النقابة، أنّه على الراغبين في الاشتراك في الدورات التدريبية التي يُعلن عنها تباعًا، أن يقوم بالآتي:

- يمكن الاشتراك في أي دورة من الدورات عبر الرابط التالي https://forms.gle/DsXw9rDALAAPJKMCA

- الاشتراك بأسبقية الحجز والسداد، وإعلان جداول المواعيد النهائية بعد اكتمال العدد.

- الحد الأدنى للأيام التدريبية بكل دورة: ثلاث جلسات، بمعدل ساعة ونصف الساعة للجلسة، بواقع 12 جلسة للدورة.

- الأيام التدريبية يومان أو ثلاثة في الأسبوع، وتبدأ الجلسات من 9:30 صباحًا حتى 3 مساءً.

- يمنع دخول المتدربين المتأخرين عن الجلسات بعد مرور 10 دقائق على بدء الجلسة.

- لا تأجيل أو تعديل في المواعيد بعد إعلان الجداول النهائية.

- الرسوم 300 جنيه للأعضاء، و600 جنيه لغير الأعضاء، والسداد قبل بدء الدورة، واسترداد الرسوم متاح حتى أسبوع قبل بدء الدورة، ولا استرداد بعد ذلك.

- يمكن مطالعة روابط الاشتراك، وجداول المواعيد التفصيلية، والحصول على رقم إذن الدفع في صفحة كل دورة على حدة، وللاستعلام تليفونيًا 01099221510.