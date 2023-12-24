مراجعة كشوف الحضور والانصراف بمدارس شمال سيناء لمنع الغياب

أصدر حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، تعليمات لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، للمرور على المدارس التي تنفذ خطة عمل المراجعات النهائية قبل امتحانات نصف العام، ومنع الغياب أواخر الترم الدراسي الأول.

وذكر بيان لمديرية التربية والتعليم، بأن وكيل الوزارة كلف بعمل لجان مرور من الإدارات التعليمية والمديرية، في المواد الدراسية المتخصصة، للمرور على المدارس، سواء البعيدة والقريبة، وتنفيذ خطة المراجعات النهائية التي تتم في الأيام الأخيرة للدراسة قبل أمتحانات الترم الدراسي الأول الذي من المفترض ان ينطلق في 9 من يناير القادم، والعمل على منع الغياب بشكل تام، ومعاقبة الغائبين سواء من التلاميذ أو المعلمين.

تطبيق خطة وزارة التربية والتعليم بالمدارس

وكانت مديرية التربية والتعليم قد كلفت لجان المرور على مدارس وسط سيناء، وجنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح، وبئر العبد ورمانة، محذرة المديرية من التهاون أو الغياب حتى آخر يوم في الدراسة، مطالبة الجميع بالالتزام، وتطبيق خطة الوزارة في العمل الجاد بالمواعيد الرسمية.

فيما كرمت الإدارات التعليمية الطلبة والمعلمين المميزين في المواد الدراسية المختلفة، وذلك بتعليمات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

لجان مرورية على المدارس بالعريش والشيخ زويد

فيما قامت لجان من المديرية وموجهين اللغة بالتوجه الى تلك المدارس، لمراجعة خطة التعليم والمراجعات النهائية، ومراجعة كشوف الحضور والانصراف بناء على تعليمات وكيل وزارة التربية والتعليم، والوزارة.