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انطلاق برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية في جنوب سيناء

كتب:

داليا منير
08:21 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
مركز شباب ابورديس

مركز شباب ابورديس

انطلقت اليوم أولى فعاليات برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية في مدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء ويقام التدريب بمركز شباب وادي فيران في الفترة من 24 إلى 27 ديسمبر 2024 والذي تنفذه الإداره المركزية للتعليم المدني والبرلمان بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

 

أهداف المبادرة 

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء إن برنامج المبادرات المجتمعية يهدف إلى تمكين المشاركين إلي تنمية مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات لتحسين الحياة المجتمعية كما يساعد الإنضمام إلى هذه الفعاليات الي إكتساب مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات التي تعزز التعاون وتسهم في تحسين حياة المجتمع المحلية.

فعاليات برنامج المبادرة

كما أوضح أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية للشباب والنشء بواقع 8 ورش، علي مستوي المحافظة وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب 4 أيام بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية.

تقام فعاليات المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

 

 

 

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