خالد الجندي: السماء لها أبواب وهذه مفاتيحها (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء مفاتيح وأبواب، حتى السماء.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الاثنين، أن القرآن الكريم والحديث النبوي، أكد أن السماء لها أبواب إذا فتحت لك تقبل الله منك ويسر لك، منوهًا بأننا نواجه مشكلة أن بعض الناس يريدون اختراق التيسيير والإجابة والفرج.

أبواب الفرج لها مفاتيح

وتابع أن أبواب الفرج لها مفاتيح، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول: «فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ»، وهذا يؤكد أن السماء لها أبواب، ولا بد أن تفتح بشفرة أو كود أو كلمة معينة، منوهًا بأن هناك باباً من أبواب الجنة لا يفتح إلا بالدعاء، وآخر بالصبر، وثالث بالصلاة على النبي، وآخر بالصدقة، وآخر بصلة الرحم، وآخر بالصوم، وآخر بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وآخر بالتسبيح، وآخر بكثرة السجود، معقبًا: «أبواب لا حصر لها».