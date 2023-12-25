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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق: إحباط في أمريكا نتيجة سياسات بايدن الداعمة لإسرائيل

كتب:

مريم جاد
07:49 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
جويل روبين نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق

جويل روبين نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق

قال جويل روبين، نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، إن هناك حالة إحباط متزايدة تسود أمريكا، نتيجة سياسات بايدن ودعمه للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف روبين، خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه بالطبع هناك تأثيرات للحرب في غزة وأوكرانيا على الانتخابات الأمريكية بعدد من الولايات، خاصة ميشجن وأوهايو بسبب المجموعات العربية التي تعيش هناك.

ولفت إلى أن أوهايو بها عدد كبير من الأمريكيين الأوكرانيين الذين يرفضون ترامب بسبب موقفه من الحرب في أوكرانيا، لكن أيا كان من يفوز بالانتخابات الرئاسية فلن يمثل ذلك فارقا في الحرب في غزة، فلا يوجد مرشح تعهد بإنهاء الحرب.

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بقلم مريم جاد